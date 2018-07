Globo recebe novas críticas após participante do 'Show dos Famosos' fazer blackface

A Globo foi criticada nas redes sociais após a comediante Helga Nemeczyk fazer blackface para se apresentar como Beyoncé no 'Show dos Famosos' Foto: Reprodução de cena do programa 'Domingão do Faustão'/Globo

A Globo foi criticada nas redes sociais por mais uma vez promover o blackface em uma das suas atrações. Na semifinal do grupo 2 do Show dos Famosos, atração do Domingão do Faustão em que artistas fazem apresentações cover de outros cantores, a comediante Helga Nemeczyk se pintou de preto para performar como a cantora norte-americana Beyoncé.

Não é a primeira vez que isso acontece neste mesmo quadro: na final de 2017, o ator Nelson Freitas se pintou de negro para interpretar James Brown e, ao comentar a apresentação, Freitas revelou que "queria ser 'negão'" como a lenda do soul norte-americano.

Nas redes sociais, usuários apontaram a repetição do uso do blackface pela Globo e lembraram que a emissora já vinha sendo criticada pela falta de representatividade em suas produções. A atual novela das nove, Segundo Sol, foi criticada pela ausência de atores negros e obrigou a Globo a se posicionar sobre o assunto.

Veja abaixo a repercussão da apresentação de Helga Nemeczyk no Show dos Famosos.

globo adora fingir q eh desconstruidinha mas todo domingo TODO DOMINGO tem um blackface diferente nesse programa e um branco falando coisa racista ou como hojekk a n word Enfim ne — bruna ️‍ (@brubyblo) 1 de julho de 2018

Festival do Blackface passando na Globo de novo, sempre mto legal e consciente — Felipe Edoardo (@felipeedoardo) 1 de julho de 2018

MEu deus a mulher na globo fazendo blackface e falando a palavra n pic.twitter.com/jJxU0COMbv — i (@jakeperzalta) 1 de julho de 2018

Globo vocês não aprendem mesmo, blackface em pleno 2018 #ShowdosFamosos — flerts (@felipelonder) 1 de julho de 2018

Esse show dos famosos só prova uma coisa: - Que 80% dos artistas mais relevantes são negros - Que 90% dos artistas da globo são brancos, ja que todo domingo eles estão fazendo blackface — fã n.1 do saint west (@thatsmsam) 1 de julho de 2018

então rolou blackface na globo... DE NOVO — the hexa is coming (@princekillaz) 2 de julho de 2018

teve blackface no Faustão hoje zzZz a globo nao cansa — la bruja del block (@zeqqqui) 2 de julho de 2018

Globo ta fazendo blackface ta de sacanagem — Лукас да Силва (@lcsgom_) 1 de julho de 2018

pior q não tem UM "juíz" sensato nesses programas da globo p dizer "eae filha tá ridículo esse blackface né" ainda bem q a beyonce não conhece essas merdas da globo pq olha q triste seria — Nathali S (@nnatsousaa) 1 de julho de 2018

blackface na globo essa hora — guigo (@johhwayne) 1 de julho de 2018

rolando um blackface nervoso na globo em pleno 2018 — Cinderela da CPTM (@gstvotario) 1 de julho de 2018