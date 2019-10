Globo não tem definição sobre Instagram de Vivi Guedes após fim de 'A Dona do Pedaço'

Paolla Oliveira como Vivi Guedes, sua personagem em 'A Dona do Pedaço', durante campanha do Criança Esperança 2019. Foto: Fabiano Battaglin / Globo / Divulgação

O perfil no Instagram de Vivi Guedes, personagem da novela das 9 A Dona do Pedaço interpretado por Paolla Oliveira, atingiu 2 milhões de seguidores na noite de quarta-feira, 23.

O E+ entrou em contato com a assessoria da Globo nesta quinta-feira, 24, questionando sobre o que ocorrerá com o perfil @estiloviviguedes, da personagem de Paolla Oliveira no Instagram após o fim de A Dona do Pedaço, que dará lugar à novela Amor de Mãe no mês de novembro.

A assessoria da emissora informou que ainda não há uma definição sobre o que será feito com o perfil do Instagram de Vivi Guedes após o fim de A Dona do Pedaço.

A decisão está ligada ao autor, Walcyr Carrasco, que escreve o desfecho final da personagem de Paolla Oliveira, que pode influenciar o perfil de Instagram na 'vida real'.

Apesar de Vivi Guedes não ser uma pessoa 'de verdade', seu perfil na rede social conta com postagens feitas para campanhas de publicidade em fotos com a presença da atriz Paolla Oliveira. O perfil foi criado em 28 de maio de 2019, e atingiu a marca de 2 milhões de seguidores em menos de cinco meses.

Na trama, a personagem Vivi Guedes cogitou largar a vida de influenciadora digital para viver ao lado de seu namorado, Chiclete (Sérgio Guizé), em outro país, fugindo assim de Camilo (Lee Taylor), com quem casou contra a sua vontade.

Confira abaixo uma foto do perfil de Vivi Guedes (Paolla Oliveira), ao lado de Angélica, que faz uma participação especial em A Dona do Pedaço como apresentadora do reality show fictício Best Cake: