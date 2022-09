Globo libera primeira imagem de Jade Picon como Chiara, personagem de 'Travessia'

Jade Picon como Chiara. Foto: TV Globo/Estevam Avellar

As gravações de Travessia seguem a todo vapor na Globo, e para acabar com a curiosidade do público, a emissora divulgou nesta sexta-feira, 2, a primeira imagem de Chiara, interpretada por Jade Picon.

Na foto, a personagem apresenta um estilo jovial, com uma combinação de cropped, short jeans e jaqueta no mesmo tecido, com detalhes em xadrez, e uma bota coturno. O cabelo, como já mostrado por Jade Picon, é um estilo curto com algumas ondas para dar volume e movimento.

A personagem marca o primeiro trabalho da ex-BBB como atriz. Na trama, ela viverá um par romântico com Chay Suede. Segundo o ator, os dois se deram bem "desde o momento da preparação". "Estou gostando muito. Hoje foi a nossa primeira cena juntos, primeira cena dela na vida, e foi muito especial", comentou.

Balanço das primeiras gravações de 'Travessia'

Na trama escrita por Glória Perez com direção artística de Mauro Mendonça Filho, Jade Picon será Chiara, a filha mimada do personagem de Humberto Martins que vai se envolver com Ari, vivido por Chay Suede.

Na mesma rede social, respondendo a perguntas de fãs, a influencer fez um balanço sobre as primeiras gravaçõe, cerca de duas semanas após pisar no set pela primeira vez. "Estão a todo vapor, estamos gravando várias frentes. Estou amando em todos os sentidos, mesmo! Experiência enriquecedora, estou pegando o ritmo", disse.

"Sou muito observadora e gosto muito de ver tudo o que rola por trás para entender e é maravilhoso fazer parte disso. Acho muito especial", continuou Jade, sobre ter ficado surpresa com a quantidade de pessoas envolvidas em um projeto como esse para gravar cenas que no ar não chegam a um minuto.

Para gravar a novela, Jade teve que trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro: "Foi muito gostoso mudar de cidade por conta de novos ares, novas pessoas, novo tudo. Estou em um momento da minha vida, é que tudo muito novo", falou.