Globo 'ignora' Norte do Brasil em lista de participantes do 'BBB'

Participantes da 21ª edição do 'Big Brother Brasil' Foto: Globo / Divulgação

Os participantes do BBB 21 foram divulgados nesta terça-feira, 19 (clique aqui para conferir quem são os famosos e 'anônimos' escolhidos). Em 2021, nenhum representante da região norte do Brasil foi escolhido.

De acordo com os locais de nascimento divulgados pela Globo, a próxima edição do Big Brother Brasil contará com 10 participantes vindos da região Sudeste, quatro da Centro-oeste, quatro do Nordeste e dois do Sul.

No BBB 20, a região foi representada por Hadson, do Pará. Em 2019, Vanderson veio do Acre. O Big Brother Brasil 18 deu mais destaque à região Norte: além da campeã, Gleici, do Acre, também participaram Mahmoud, do Amazonas, Diego, do Pará, e Jaqueline, de Rondônia.

Em 2017 a vice-campeã Vivian Amorim veio do Estado do Amazonas. Atualmente, ela faz parte da equipe de repórteres do reality show no #RedeBBB.

VEJA TAMBÉM: Conheça quem são os participantes do BBB 21