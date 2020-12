Globo exibirá especial de Natal de 'A Grande Família' no domingo

Globo reexibirá momentos natalinos de 'A Grande Família' em especial Foto: Reprodução de 'O Álbum de Natal da Grande Família' (2020) / Globo

O Álbum de Natal da Grande Família é a reexibição do último programa da 8ª temporada, exibida em 2008.

"Lembro dos especiais de Natal de A Grande Família da mesma forma como lembro das comemorações com a minha família. As situações são muito parecidas", comentou Lúcio Mauro Filho, que dá vida ao personagem Tuco.

Guta Stresser, a Bebel, também falou sobre a reprise: "É muito bom perceber que o programa não envelheceu com o tempo, sempre me divirto e me emociono assistindo aos episódios de todas as temporadas".

O Álbum de Natal da Grande Família vai ao ar no domingo, 6 de dezembro, após o Esporte Espetacular, na Globo.