Globo exibe filme em homenagem a Nelson Xavier

O ator interpretou 'Chico Xavier', o médium mais importante do Brasil. Filme será exibido nesta madrugada Foto: Renato Rocha Miranda/Globo

Para homenagear o ator Nelson Xavier, que morreu na última quarta-feira, 10, em Uberlândia, interior de Minas Gerais, a Globo exibirá o filme 'Chico Xavier'.

O longa foi considerado pelo ator o papel mais importante de sua carreira. "Nenhum dos personagens que fiz mudou minha vida. O Chico fez uma revolução", afirmou Nelson à época do filme.

'Chico Xavier - O Filme' mostra a trajetória do médium que viveu 92 anos e psicografou mais de 400 livros. O filme é baseado na reconstituição do programa de TV 'Pinga-Fogo', em que Chico Xavier participou nos anos 1970. Desde criança, ele ouvia vozes e via pessoas que já tinham morrido, mas sempre foi desacreditado. Já adulto, o médium passa a usar seu dom para psicografar cartas e, assim, garantir a renda da família.

O longa-metragem será exibido nesta quinta-feira, 11, logo após a série Homeland.