Globo divulga chamada com Maju Coutinho à frente do 'Jornal Hoje'

A apresentadora Maju Coutinho. Foto: Reprodução de chamada de Maju Coutinho no 'Jornal Hoje' (2019) / Globo

A Globo divulgou a primeira chamada do Jornal Hoje tendo a jornalista Maju Coutinho como apresentadora titular nesta terça-feira, 24.

"Hoje: mais um desafio pela frente. Vamos nessa com foco, força, fé e sempre com amor", escreveu Maju Coutinho em seu Twitter.

No vídeo, a apresentadora fala diversas frases com a palavra "hoje", e, em seguida, diz o slogan do programa: "Notícia não espera o amanhã. Jornal Hoje, o jornal do agora".

Maju Coutinho ocupará o lugar na bancada deixado por Sandra Annenberg, a partir da próxima segunda-feira, 30. Sandra se emocionou em sua despedida do Jornal Hoje no último dia 13 de setembro (leia mais aqui).

Confira abaixo o vídeo com a chamada do Jornal Hoje com Maju Coutinho divulgado pela Globo:

Hoje: mais um desafio pela frente. Vamos nessa com foco, força, fé e sempre com amor.❤️ pic.twitter.com/S7rwDaxVHx — Maria Júlia Coutinho (@majucoutinho) September 24, 2019

VEJA TAMBÉM: Relembre apresentadores e jornalistas que saíram da Globo em 2019