Globo corrige contagem de votos e participante volta ao 'The Voice kids'

Mariah Yohana continua na competição e disputa a final no próximo domingo. Foto: Paulo Belote/Globo

Na semifinal do The Voice Kids, neste domingo, 1º, uma das participantes do time de Carlinhos Brown foi levada à final após uma revisão na contagem de votos que, antes, a teria deixado de fora da competição.

Na etapa, o público podia escolher uma das três vozes de cada time e o técnico daria um bônus de 20 pontos para quem preferisse.

Brown concedeu o benefício para Talita Cipriano, o que gerou um empate de 45 pontos com Mariah Yohana. A decisão ficou por conta do técnico, que optou novamente por Talita e levou a pequena de nove anos ao choro devido à eliminação.

Mais tarde, a Globo admitiu que houve um erro na contagem de votos, que não houve empate e comunicou a correção pelo site do Gshow.

"Numa análise mais detalhada sobre as casas decimais da apuração dos votos, notou-se que, sem o arredondamento, Mariah Yohana teria permanecido na competição, com uma pequena vantagem de 45,05% dos votos, contra 44,82% de Talita Cipriano", disse a emissora.

Para redimir a falha, o programa decidiu manter Talita e Mariah no programa, que disputam a final com os participantes dos outros times no próximo domingo, 8.

Assim, quatro vozes vão para a decisão: Neto Junqueira, do time Claudia Leitte; Eduarda Brasil, da equipe Simone e Simaria; e Mariah Yohana e Talita Cipriano, do time Brown.