Globo confirma nova temporada de 'No Limite' com ex-BBBs

Rodrigo comemora sua vitória na 3ª temporada do programa 'No Limite'

Uma nova edição do programa No Limite foi confirmada pela Globo, nesta quinta-feira, 25. Nas redes sociais, a emissora e o diretor de televisão Boninho compartilharam a novidade.

O reality show, conhecido por provas de resistência intensas em uma ilha deserta, terá participantes de edições anteriores do Big Brother Brasil, segundo comunicado. De acordo com a emissora, informações sobre como será a competição, onde será gravada, nomes dos jogadores e quem será o apresentador serão divulgadas em breve.

"ATENÇÃO. Já que a gente ama o brasileiro e o brasileiro ama um reality... Vem aí mais uma edição de #NoLimite! Um programa que une resistência e ex-BBBs", anunciou a página oficial da Globo, no Twitter.

"O No Limite trouxe para a televisão brasileira um formato que veio para ficar e se transformou numa paixão nacional. Um sentimento que divido com o público. A volta do reality é um desejo antigo – meu e de muita gente. E mais um capítulo nessa história apaixonante que é produzir um reality trazendo sempre novidades", disse Boninho.

No Limite foi o primeiro reality show produzido pela televisão brasileira e contou com três temporadas, entre 2000 e 2003, apresentadas por Zeca Camargo. O programa mostrava 12 participantes tentando sobreviver por 23 dias em uma ilha deserta e rendeu momentos icônicos, como o episódio em que a cabeleireira Elaine Melo comeu olho de uma cabra, em 2000.