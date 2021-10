Globo comete erro ao relembrar 'trilogia política' de Gilberto Braga em homenagem 

Autor Gilberto Braga morreu nesta terça-feira, 26. Foto: Mauro Pimentel/Estadão

Após a confirmação da morte do autor Gilberto Braga, na noite desta terça-feira, 26, aos 75 anos, o Jornal da Globo preparou uma homenagem relembrando a carreira do escritor. Contudo, a atração noturna da emissora cometeu um erro ao destacar o que seria a "trilogia de novelas sobre corrupção" do veterano.

As três histórias de Braga sobre o assunto foram: Vale Tudo (1988), O Dono Do Mundo (1991) e Pátria Minha (1994). Porém, a reportagem retirou o último o nome e colocou O Salvador da Pátria (1989), de autoria de Lauro César Muniz. O engano repercutiu nas redes sociais. Confira alguns comentários:

A trilogia das novelas do Gilberto Braga sobre corrupção começou com #ValeTudo (1988), seguiu em #ODonoDoMundo (1991) e concluiu em #PatriaMinha (1994). Mas no @JornalDaGlobo, a reportagem da Lília Teles citou e exibiu #OSalvadordaPatria (1989) como parte dessa triloga. Que erro! pic.twitter.com/PCUcaKwO4S — Hugo Leo ♐️ (@hugoleodds) October 27, 2021

A reportagem do #JornalDaGlobo trocou “Pátria Minha” por “O Salvador da Pátria” na trilogia da ética do Gilberto Braga — fifi (@go__felipe) October 27, 2021

O momento em que Jornal da Globo erra e coloca O Salvador da Pátria como se fosse de Gilberto Braga, sendo que é de Lauro Cesar Munizpic.twitter.com/gPAQYLfjfe — Fernando Machado (@fernandoluiiz) October 27, 2021

O erro não foi corrigido na edição do Jornal da Globo. Contudo, após o programa, a âncora da atração, Renata Lo Prete, admitiu o equívoco e agradeceu pela intervenção do público.

vc está certo, obrigada. — Renata Lo Prete (@renataloprete) October 27, 2021

Gilberto Braga entrou na Globo em 1972. Entre suas obras mais lembradas, estão as adaptações clássicas, como Helena (1975), de Machado de Assis, e Senhora (1975), de José de Alencar, e Escrava Isaura (1976), inspirada no livro de Bernardo Guimarães. Além de sucessos no horário nobre a exemplo de Dancin’ Days, de 1978, Celebridade (2003), e Paraíso Tropical (2007), que atualmente está sendo reprisada pelo canal Viva.

Seu último trabalho na emissora foi em Babilônia (2015), trama que sofreu resistência do público e amargou baixos índices de audiência. Apesar dos reajustes propostos, o enredo ficou marcado como um dos mais fracos do autor.