Globo começa divulgação de 'Senhora do Destino' com memes e depoimentos de artistas

José Wilker e Susana Vieira em cena Foto: TV Globo / João Miguel Júnior

A novela Senhora do Destino retornará ao ar no Vale A Pena Ver De Novo em 13 de março, uma segunda-feira. A novela é considerada um dos maiores sucessos da emissora nos últimos tempos, e inclusive já foi reprisada pelo canal outra vez em 2009.

A emissora já começou a espalhar os materiais de divulgação chamando o público para rever a atração. Em um dos vídeos, veiculado no Facebook do Gshow, fazem graça com a cena que originou o meme da 'Nazaré confusa'.

Em outro, artistas que atuaram na novela, como Susana Vieira, Eduardo Moscovis, Carolina Dieckmann e Leandra Leal, relembram a trama e falam com saudades do personagem Giovanni, vivido por José Wilker, morto em 2014.

Confira os vídeos abaixo!

Chamada da volta de Senhora do Destino na Globo pic.twitter.com/P6G5jGuCxC — tulio (@tulio) 1 de março de 2017