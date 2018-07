Globo aposta em reality musical com seus próprios funcionários

O jornalista Alex Ascobar, a atriz Fabiana Karla e o humorista Eduardo Sterblitch estarão no 'PopStar', próximo reality musical da Globo Foto: João Cotta / Globo | Raquel Cunha / Globo | Maurício Fidalgo / Globo

Diferente do que estamos acostumados a ver em reality shows, com pessoas anônimas sendo alçadas à condição de personalidades, ou interessados por cozinha ou música buscando oportunidades de mostrar seu talento, o PopStar, próximo reality show musical da Globo, traz a proposta de ter pessoas já conhecidas do público - em áreas como jornalismo, dramaturgia e entretenimento - se arriscando na cantoria.

Nomes como Alex Escobar, Fabiana Karla, Eduardo Sterblitch, Mariana Rios, Rafael Cortez, Lucio Mauro Filho, Murilo Rosa, Thiago Fragoso, Sabrina Parlatore, Marcello Melo Jr., Marcella Rica, Érico Brás e André Frateschi estão confirmados em busca do prêmio de R$ 250 mil.

Fernanda Lima ficará a cargo da apresentação do programa, após ter passado por um programa semelhante recentemente, o SuperStar: "Os realities musicais têm características com as quais me identifico. Tem a adrenalina do ao vivo, que é algo que adoro, e a participação do público que responde em tempo real, o que é bem gostoso".

A previsão de estreia do PopStar é para o próximo mês de julho.