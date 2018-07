Globo apoia manifestação de atrizes contra assédio após caso de José Mayer

Manifestação foi motivada pelo caso de assédio a uma figurinista da Globo Foto: https://www.instagram.com/cissaguimaraes/

Nesta terça-feira, 4, as atrizes e funcionárias da Globo se posicionaram nas redes sociais contra o caso de assédio sexual sofrido por uma figurinista da emissora por José Mayer.

A Globo expôs o problema e, além de apoiar o protesto das funcionárias em nota, falou sobre a questão durante a programação. No Jornal Hoje, Evaristo Costa leu a nota da emissora sobre o assunto e, nas redes sociais, afirmou que mexer com mulheres é mexer com ele também.

No Vídeo Show, apesar de não terem tocado no assunto, as atrizes Débora Nascimento, Nathalia Dill e Julia Rabello apareceram no programa com as camisetas da campanha com os dizerem 'Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassédio'.

Em nota, a Globo declarou: "Sobre a iniciativa de funcionários, colaboradores e executivos de usar hoje camisetas com os dizeres 'Mexeu com uma, mexeu com todas', a Globo se solidariza com a manifestação, que expressa os valores da empresa."