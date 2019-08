Globo anuncia 'Todo Mundo Odeia o Chris' em serviço de streaming

Tichina Arnold segue trabalhando como atriz. Atualmente, está no ar na série 'The Neighborhood', da CBS, que deve ter uma 2ª temporada em breve. Ela também está no elenco do filme 'The Last Black Man in San Francisco', exibido no Festival de Sundance, em janeiro de 2019. Recentemente, esteve no elenco da série 'Survivor's Remorse', que foi ao ar nos Estados Unidos entre 2014 e 2017, e teve LeBron James como um dos produtores executivos.







Foto: Instagram / @tichinaarnold