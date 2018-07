Globo anula eliminação e candidato retorna ao 'The Voice'

. Foto: Globo / Divulgação

Em reação à polêmica surgida por conta de um erro na última edição do The Voice Brasil, a Globo voltou atrás e anulou a eliminação do cantor Rafah do programa.

Ele, que cantou a música Dias de Luta, Dias de Glória, havia recebido apenas 32% dos votos. Luan Douglas, seu concorrente, conquistou os outros 68%, e foi declarado como vencedor. Por alguns momentos, durante a apresentação de Rafah, os dados para votação foram corretamente exibidos, porém, ao lado de uma foto de Luan, o que gerou reclamações por parte do público.

Para evitar maiores confusões, a Globo resolveu recuar na eliminação de Rafah, e o cantor participará da próxima etapa do programa, que deve ir ao ar no próximo dia 15.

Confira abaixo nota oficial da emissora:

"Na quinta-feira, 1º de dezembro, durante a transmissão ao vivo do ‘The Voice Brasil’, a apresentação dos candidatos Luan Douglas e Rafah foi realizada com todas as informações para a votação pelo público, indicadas previamente pelo apresentador, bem como no site do programa.

Na apresentação de Rafah, os números deste candidato foram expostos corretamente mas, por pouquíssimos segundos, a foto de Luan apareceu por engano na tela, junto aos números que contabilizavam os votos para Rafah.

A imagem foi rapidamente corrigida, ainda durante a apresentação de Rafah, mas, em razão do ocorrido, ambos os cantores seguirão na competição e se apresentarão com os outros candidatos na próxima fase do reality, ‘Remix’, marcada para o dia 15 de dezembro."