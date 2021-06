Globo antecipa saída de Faustão e Tiago Leifert assume tardes de domingo

Tiago Leifert vai substituir Fausto Silva nas tardes de domingo da Globo Foto: Reprodução / Globoplay/ Ramón Vasconcelos/Globo/Divulgação

A Globo anunciou nesta quinta-feira, 17, que a saída de Fausto Silva da emissora foi antecipada. Segundo comunicado, “por razões estratégicas e internas”, o canal e o apresentador decidiram formalizar o distrato. Sua permanência estava prevista até o final do ano, quando se transferiria para a Band. Na programação que consta no site da Globo, aliás, não figura mais Domingão do Faustão, mas Super Dança dos Famosos, nome do principal quadro do programa.

Assim, Tiago Leifert estará à frente das tardes do Domingão a partir deste domingo, 20, até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck, previsto para 2022. Leifert passou por uma espécie de prova no domingo passado, quando assumiu o comando do programa porque Fausto Silva precisou ser internado para tratar de uma infecção urinária. Sua mulher, Luciana Cardoso, chegou a anunciar que ele estaria de volta à atração nesta semana.

Leifert, que se destacou na emissora ao apresentar o Globo Esporte, o que o alçou ao comando do Big Brother Brasil, um dos programas mais rentáveis da casa, agradeceu a oportunidade. “Estou muito honrado, mas preferia estar em casa. Preferia mil vezes estar com ele aqui e eu em casa, de pijama, assistindo ao Domingão, porque o Faustão faz parte da nossa vida, da nossa família”, disse.

Neste domingo, porém, ele já vai comandar a última rodada do quadro Super Dança dos Famosos, que vai revelar os nomes que se juntarão aos semifinalistas, grupo que já conta com Maria Joana, Marcello Melo Jr, Paolla Oliveira, Lucy Ramos e Dandara Mariana.

Dançando os ritmos forró e rock, três casais se apresentam para garantir vaga na semifinal: a atriz Christiane Torloni, vencedora da edição de 2008 do quadro, com o professor Álvaro Reys; o ator Odilon Wagner, que ficou em terceiro lugar em 2011, com a bailarina Yasmin Marinho; e o ator Tiago Abravanel, terceiro colocado de 2013.

As origens do comunicador Fausto Corrêa da Silva se deram no jornalismo esportivo do rádio e, logo depois, na equipe de Esportes do Estadão. Sua biografia tem início em seus 14 anos de idade, quando ele começa a atuar como repórter da Rádio Centenário de Araras, no interior de São Paulo. Cativante e ligeiro nos comentários, segue depois para Campinas e começa a trabalhar na Rádio Cultura.

Em 1970, foi contratado pela Rádio Record e, em seguida, pela Jovem Pan. Sua fase na TV começa em janeiro de 1984, quando, já se destacando por suas falas improvisadas e sua marca em revelar ao vivo o que se passava com câmeras, técnicos e até mesmo seus diretores nos bastidores dos programas, ele faz sucesso no Perdidos na Noite, que estreou na TV Gazeta em um horário comprado pelo empresário e apresentador Goulart de Andrade.

Dois anos depois, graças ao sucesso, o programa seria transferido para a TV Bandeirantes, conquistando ainda mais audiência, a ponto de levá-lo a apresentar um segundo programa, Safenados e Safadinhos. E foi justamente esse sucesso como comunicador que Fausto Silva atraiu a atenção da direção da Globo – ao final da década, em 1989, ele recebeu o convite de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que então comandava a programação global.

O interesse de Boni era encontrar alguém que disputasse (e ganhasse) a audiência com Silvio Santos, líder das tardes de domingo, no SBT. Faustão também retomaria a tradição da emissora em ter um programa de auditório, um vácuo existente desde a morte de Chacrinha, em 1988.

Batizado por Daniel Filho, o Domingão do Faustão se tornou um dos atrativos publicitários mais caros da emissora, com a apresentação de quadros sempre longevos, como Arquivo Confidencial, Show dos Famosos, Vídeo Cassetadas, Olimpíadas do Faustão e Dança dos Famosos, além de milhares de apresentações musicais com artistas nacionais e internacionais.

Seus piores momentos se deram pela chamada guerra de audiência da TV dominical de 1997. Em uma época de supremacia dos programas, quando a internet não existia, o Domingão do Faustão, da Globo, e o Programa do Gugu, do SBT, comandado por Gugu Liberato, brigavam para atrair a audiência formada por famílias inteiras nas tardes de domingo.

Em outubro, Silvio Santos colocou Gugu para bater de frente com Faustão e obteve bons resultados com a mudança. Sentindo a queda da audiência, a direção de Faustão contra-atacou com o quadro Sushi Erótico, em que mulheres nuas tinham o corpo coberto por sushi e outros pratos japoneses. Foi o momento mais baixo em uma trajetória, porém, que marcou uma era na história do entretenimento da TV brasileira./ Colaborou Ubiratan Brasil.

