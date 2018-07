Globo acerta rescisão contratual com Evaristo Costa

Evaristo Costa Foto: Instagram/@evaristocostaoficial

Após três meses de negociações, a Globo acertou a rescisão contratual com o apresentador Evaristo Costa, que deixou a emissora no final de julho. As negociações se arrastaram pelos meses por conta de um impasse envolvendo os valores que a Globo queria pagar para o antigo âncora do Jornal Hoje.

"O contrato do Evaristo terminou de forma amigável.", informou a equipe de Comunicação da Globo, procurada pelo E+.

Com seu vínculo empregatício encerrado com a emissora, o apresentador agora já pode fazer ações promocionais em suas redes sociais, que contam com 5,7 milhões de seguidores no Instagram e 1,4 milhão de seguidores no Twitter. Inclusive, nesta terça-feira, o apresentador chegou a trocar mensagens com uma grande loja em suas redes. Confira no tuíte abaixo:

Estou de férias ainda! Vem vc pra cá. Tá frio, no ponto pra pinguim. Ou está me fazendo uma proposta de emprego? Será q devo? https://t.co/3VdqtSqM0j — Evaristo Costa (@evaristocosta) 7 de novembro de 2017

Evaristo saiu da Globo para tirar um ano sabático acompanhando sua mulher, Amalia, que está fazendo um curso na universidade de Cambridge, na Inglaterra. A saída do carismático apresentador do telejornal vespertino da emissora causou comoção nas redes sociais.

