Glenda Kozlowski se desculpa por questionar acusações de racismo contra Piquet: 'Mereço nota zero'

Após questionar acusações de racismo contra Piquet, Glenda Kozlowski pediu desculpas nas redes sociais e durante o 'Show do Esporte', na Band. Foto: YouTube/Esporte na Band

Durante o Show do Esporte, da Band, deste domingo, 3, Glenda Kozlowski comentou as declarações do ex-piloto brasileiro Nelson Piquet sobre o inglês Lewis Hamilton. A apresentadora questionou qual seria a real intenção de Piquet ao utilizar termos racistas em referência a Hamilton.

No último dia, 27, tornou-se pública uma entrevista que Nelson Piquet deu ao jornalista Ricardo Oliveira, em novembro de 2021, e ele utilizou mais de uma vez o termo "neguinho" - além de ter sido homofóbico ao falar do britânico. A situação acabou ganhando repercussão internacional e Glenda abordou assunto durante o programa esportivo.

"Ficar olhando coisas de um ano atrás também, eu acho que trazendo à tona agora pode mudar às vezes o contexto das coisas. Quer dizer, isso não tem contexto, não dá para falar sobre isso, né? Usar termos racistas. Mas será que o contexto era esse também? Eu acho que de um ano para cá as pessoas mudam, de um ano para cá muita coisa muda", afirmou.

que passada de pano pro piquet, hein? pic.twitter.com/VqYQbFMiis — joão abel (@joaoabel_) July 3, 2022

A fala repercutiu na internet e o público logo começou a pedir uma retratação. No Twitter, a apresentadora falou sobre o assunto e se desculpou por suas falas.

"Peço desculpas a todos pelas minhas palavras. Fui muito mal na escolha de cada uma delas. Toda minha indignação por mim mesma. Um beijo a todos", escreveu no primeiro tuíte.

Peço desculpas a todos pelas minhas palavras. Fui muito mal na escolha de cada uma delas. Todo minha indignação por mim mesma. Um beijo a todos. #perdão — glendakozlowski (@glendakozlowski) July 3, 2022

Assim que falou do assunto na rede social, um internauta pediu para que ela fizesse a retratação ao vivo no Show do Esporte: "Não me decepciona Glenda! Gosto muito de você! Se retrata ao vivo na TV".

"Vou fazer. Mas só posso quando terminar a corrida. E o farei, assim que entrar no ar. Será a primeira atitude a fazer. Não pode ser diferente. Novamente, peço desculpas", respondeu Glenda.

Vou fazer. Mas só posso@quando terminar a corrida. E o farei, assim que entrar no ar. Será a primeira atitude a fazer. Não pode ser diferente. NOVAMENTE PEÇO DESCULPAS https://t.co/Wyk22inwmp — glendakozlowski (@glendakozlowski) July 3, 2022

Assim que entrou ao vivo, a apresentadora cumpriu o que falou e pediu desculpas: "Peço sinceras desculpas pelos meus erros. Nesses 30 anos de carreira eu sempre me posicionei contra todo tipo de violência, preconceito e principalmente racismo. Aliás, eu sou antirracista. Já me retratei nas redes sociais, agradeço a todos pelas mensagens recebidas. E hoje, por aquelas palavras que usei, eu mereço uma nota zero. E mais uma vez, eu peço perdão".