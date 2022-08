'Glass Onion': Sequência de 'Entre Facas e Segredos' ganha imagens e data de estreia

Primeira imagem do filme 'Glass Onion: Um Mistério Knives Out', sequência de 'Entre Facas e Segredos', com o retorno de Daniel Craig como Benoit Blanc. Foto: Netflix

O filme Glass Onion: Um Mistério Knives Out, aguardada sequência de Entre Facas e Segredos, teve suas primeiras imagens e data de estreia divulgadas nesta segunda-feira, 22.

O longa estará disponível na Netflix a partir do dia 23 de dezembro e, segundo a plataforma de streaming, será exibido em cinemas selecionados a partir de uma data que ainda será anunciada.

Em uma das fotos divulgadas, é possível ver parte do elenco reunido e caracterizado em uma mesa de jantar. Daniel Craig retorna como o detetive Benoit Blanc, que terá de desvendar um mistério envolvendo um novo grupo de suspeitos em uma viagem à Grécia.

Além do ator, nomes conhecidos também estrelam o longa, como Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson, Dave Bautista, Madelyn Cline, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr. e Jessica Henwick.

Rian Johnson's Glass Onion: A Knives Out Mystery is coming to select theaters on a date to be announced and globally on Netflix December 23! https://t.co/EdWQ53EOGT pic.twitter.com/TJ9l0IzlJ9