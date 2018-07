Gisele Afeche passa de mais uma fase no 'The Voice' britânico e espera parecer do júri

Gisele vai avançando no programa Foto: Divulgação

Participante do 'The Voice' britânico, Gisele Afeche passou de mais uma etapa eliminatória do programa e agora espera o resultado de sua audição para saber se continua no reality show. De acordo com depoimento dela no Facebook, a cantora brasileira passou por duas provas nesta quarta-feira, 15.

Na primeira, Gisele e outros nove participantes tiveram de, um a um, cantar a capella por um minuto para um júri de três pessoas. Ao final, metade foi eliminada. A cantora, então, passou por novo teste. "Resultado só sai quando deliberarem em Londres. Na primeira parte eu cantei How Can I Go On, a capella. Na segunda, Beautiful da Christina Aguillera e ela me acompanhando ao piano. Depois, Welcome To My Life Again, de minha autoria. Pediram ópera. cantei Belinda Dido & Aeneas. Eles disseram que pediriam uma musica com acompanhanento. Cantei três e duas inteiras", relatou.

Depois de passar da seletiva, a cantora natural de Santos pediu ajuda financeira a quem se interessasse a contribuir com os custos da viagem até a Inglaterra.