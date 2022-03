Giovanna Antonelli e Alexandre Nero reviverão personagens de 'Salve Jorge' em próxima novela das 21h

O atores Giovanna Antonelli e Alexandre Nero em cena da novela 'Salve Jorge' exibida em 2012, na TV Globo, no horário das 21 horas. Foto: TV Globo/João Cotta

A autora de novelas Gloria Perez fez uma revelação que deixou os fãs dos folhetins da dramaturga animados. Em um publicação no Twitter Gloria anunciou que os atores Giovanna Antonelli, Alexandre Nero e Luci Pereira vão reviver os personagens de Salve Jorge, novela do horário das 21 horas exibida pela TV Globo em 2012. Delegada Helô, Stenio e Luci estarão na próxima obra de Gloria, Travessia, prevista para ser exibida a partir de outubro deste ano como sucessora do remake de Pantanal, que estreou nesta segunda-feira, 28.

"O tempo passou, e eles voltam com novos conflitos, novas histórias…", escreveu a autora no Twitter usando a hashtag 'Travessia'. A novela vai abordar os prós e contras da tecnologia, entre outros assuntos. A trama marca a volta da parceria de Gloria com o diretor Mauro Mendonça Filho.

No Instagram, Giovanna Antonelli também anunciou o retorno de sua personagem à próxima novela do horário nobre da Globo: "Um brinde de milhões pra esse comeback!!! Dona Gloria Perez, o que você tá aprontando pra gente hein?!", escreveu a atriz.