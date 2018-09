Gina Rodriguez dá a entender que 'Jane the Virgin' vai acabar na 5ª temporada

Gina ganhou um Globo de Ouro por sua atuação como Jane Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Gina Rodriguez deixou escapar que a quinta temporada de Jane the Virgin pode ser a última, informa a Variety. A atriz deu a informação, ainda não confirmada pelo canal CW, durante o painel Women To Watch do evento Create & Cultivate and Fossil, em Austin, no Texas, no último domingo, 11.

Ela disse que planeja dirigir mais episódios no ano que vem, "em nossa última temporada".

Gina ganhou um Globo de Ouro em 2015 por sua atuação como Jane e tem mais dois projetos em produção no canal CW: uma série de drama intitulada Femme e uma comédia dramátia focada em uma imigrante latina ilegal nos Estados Unidos.