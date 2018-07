'Gilmore Girls' pode ganhar nova temporada na Netflix

Trecho de 'Gilmore Girls: A year in the life', especial que estreou em novembro na Netflix. Foto: Saeed Adyani/Netflix

Seria possível uma nova temporada de Gilmore Girls? Parece que sim. Em novembro, a Netflix estreou um especial de quatro episódios da série, chamado Gilmore Girls: A Year in the Life, que teve um final não muito conclusivo e, no último final de semana, o diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, fez comentários que dão esperanças de uma continuação. As informações são do The Hollywood Reporter.

Sarandos disse à imprensa britânica que a Netflix está em conversas "muito preliminares" com os criadores da série, Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino, sobre um 'especial do especial'.

"Nós esperamos [que haja mais episódios]. Nós obviamente amamos o sucesso da série, os fãs amaram como tudo foi bem feito, e isso os deixou com esperanças. A pior coisa é esperar alguns anos para sua série favorita voltar e depois isso te desapontar, mas eles [os criadores] com certeza entregaram mais do que as pessoas esperavam, e nós temos conversado com eles sobre a possibilidade de mais uma continuação", disse Sarandos.

Gilmore Girls: A Year in the Life teve uma das melhores audiências da Netflix. Segundo a empresa de projeção Symphony Advanced Media, o especial foi assistido por quase 5 milhões de pessoas na estreia, por pessoas com idade entre 18 e 49 anos. Para efeitos de comparação, a audiência da série nos três primeiros dias após o lançamento foi menos apenas que a 4ª temporada de Orange Is The New Black em 2016.