'BBB 21': Gilberto Nogueira conquista bolsa para PhD na Califórnia

Gilberto, um dos participantes do 'Big Brother Brasil 21' Foto: Instagram/@gilnogueiraofc

Enquanto está confinado no Big Brother Brasil, Gilberto Nogueira conquistou duas vagas para PhD nos Estados Unidos. O primeiro resultado saiu no final da semana passada, em universidade no Texas, e nesta quinta-feira, 18, foi confirmada sua aprovação na Califórnia, com bolsa de estudo.

A notícia foi divulgada na rede social do professor Rafael Costa Lima. "Esses últimos 11 meses foram muito difíceis. Então vou pegar carona e comemorar o sucesso dos meus alunos. Gilberto Nogueira foi aceito no PhD da University of California, Davis, com bolsa", escreveu. "Não é apenas um PhD excelente, é o que estava no topo da lista de preferências dele".

A mãe de Gilberto, Dona Jacira, disse em entrevista ao Gshow que esse sempre foi o sonho do filho. "É o sonho da vida inteira dele. Ele entrando em uma universidade fora do país, está aí o resultado de muito estudo e muita dedicação. Dias e dias sem sair de casa, sem ter contato com ninguém, sem ir para festas, sem nada".

Nascido em Jaboatão e criado em Paulista, o pernambucano faz doutorado em Economia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde pesquisa a relação entre a ação do Estado e o nível de violência cometido dentro do mercado de drogas.

Gilberto chegou a se questionar sobre os processos de seleção durante o reality. "Queria muito o anjo para saber se eu passei no PhD. Não sei se mainha pode falar. Queria muito saber se eu sou um futuro PhD", disse o pernambucano de 29 anos, que em breve terá uma boa surpresa.