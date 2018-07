Gil Gomes volta à televisão depois de 11 anos 

. Foto: Reprodução

Aos 76 anos, Gil Gomes está de volta à televisão. Famoso pelo programa e pelo bordão 'Aqui Agora', o jornalista participará do programa Boa Noite Bom dia, da TV Ultrafarma, a partir do dia 18 de novembro. Gomes sofre de Parkinson e está afastado das câmeras há 11 anos, quando deixou o programa Repórter Cidadão, da RedeTV!.

Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma, é amigo e fã de Gil Gomes, por isso, quando soube da vontade do jornalista de estar na televisão, o convidou para entrar no time de apresentadores da emissora. "Ele será um dos apresentadores da nossa programação na TV, estou muito feliz, pois esse cara é uma lenda!", opinou Sidney.

O papel de Gil Gomes no programa será comentar as notícias. "Se o assunto for leve, serei leve. Se o assunto for mais duro, serei duro. Resumindo, serei o Gil Gomes que todos já conhecem", explicou.

O programa é retransmitido pela TV Gazeta e, aos finais de semana, na RedeTV!.