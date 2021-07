Gil do Vigor terá quadro de economia em programa de Ana Maria Braga

Gil do Vigor terá um quadro de economia no programa 'Mais Você', com Ana Maria Braga Foto: Globo/ Mauricio Fidalgo

O bordão 'O Brasil está lascado' acaba de ganhar um quadro na televisão. Isso porque o criador dele, Gil do Vigor, ex-BBB 21, irá comandá-lo durante o programa Mais Você, de Ana Maria Braga, na TV Globo.

A partir do dia 8 de julho, Gilberto Nogueira irá apresentar dicas de economia doméstica no quadro Tá Lascado.

Nas redes sociais, Ana Maria Braga comemorou a chegada do ex-BBB no programa.

"Eu não estava me aguentando pra contar essa novidade pra vocês! Adivinha quem é 'Mais Você'?Brasiiiiillllll! É eleee @gildovigor bem1vindo!", vibrou a apresentadora no perfil dela no Instagram.

De acordo com a publicação, Gil do Vigor, que é doutor em Economia, dará dicas descomplicadas sobre finanças domésticas.

No Twitter, Gil do Vigor, que foi recentemente contratado da TV Globo, também comemorou a notícia. "Que momento! Agora é oficial, tenho meu próprio quadro no #MaisVocê. No “Tá Lascado”, vou falar de economia de forma simplificada e do meu jeitinho! O primeiro episódio vai ao ar na quinta-feira, dia 8. Quem aí já tá ansioso pra ver?!", disse o ex-integrante do Big Brother Brasil 21.