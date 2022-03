Gil do Vigor revela participação no ‘Dança dos Famosos’

Gil do Vigor promete levar muita cachorrada e regozijo para o ‘Dança dos Famosos’. Foto: Instagram / @gildovigor

Gil do Vigor é o mais novo confirmado do quadro Dança dos Famosos do programa Domingão. O economista e ex-BBB revelou a participação para Ana Maria Braga no Mais Você, nesta quinta, 24.

"Quero anunciar que vou participar do Dança dos Famosos nesta edição. Eu juro, vigorosos e vigorentos, eu vou para o Dança! Estou empolgadíssimo, animado, nervoso, todo me tremendo... O coração acelerado, mas vamos lá, vamos juntos que vai dar certo!", disse Gil à Ana Maria.

Ele também comentou a participação nas suas redes sociais. E claro que rolou uma dancinha cheia de regozijo para dar aquela aquecida e mostrar que ele está cheio de disposição. "Talento eu não tenho, mas tenho dedicação! Vou me dedicar, me entregar…”

“Agora é #pesquisadordançante! Enquanto eu não vou para o PhD em agosto, tirei esse tempinho para dançar. Estou feliz da vida!", comemorou.

A atração contará com 12 artistas convidados e todos eles estarão no próximo programa, no domingo, 27, sob o comando de Luciano Huck. Além de Gil, Jojo Todynho e Vitória Strada são algumas das convidadas do quadro.