Geraldo Luís promete releitura de Chacrinha em 'A Noite É Nossa'

Geraldo Luís, apresentador do 'A Noite É Nossa' Foto: Facebook / @RecordTV.Comunicacao

Geraldo Luís estreia seu novo programa, A Noite É Nossa, na próxima quarta-feira, 20, às 22h30, ao vivo, na Record TV. Nesta segunda, 18, a emissora realizou uma coletiva virtual em que o apresentador e a direção deram mais detalhes sobre a atração.

Segundo João Scortecci, diretor-geral do programa, a ideia é promover uma "releitura" de atrações de apresentadores do passado como Chacrinha e Bolinha.

"O que a gente está fazendo é pegar a essência desses programas saudosistas e dar uma cara nova com tecnologia e interatividade, transmídia", conta.

Geraldo Luís relata que estudou bastante durante a pandemia, assistindo filmes de Mazzaropi e VTs de apresentadores como Silvio Santos, Flávio Cavalcanti, Gugu Liberato, Chacrinha, Bolinha e Goulart de Andrade: "Vejo a essência, o que pego de cada um".

"Tem muita gente que é um personagem, eu não sou. Sempre sou eu. Tento buscar essa naturalidade. O público percebe o que é de verdade e percebe muito o que é de mentira. Os tempos mudaram", afirma.

A Noite É Nossa, terá Fabíola Gadêlha, Célia Pinho e Rodolfo, da famosa dupla com ET nos anos 1990, em seu time de repórteres. "Esse cara tem uma história... Quem vai ser o novo parceiro do Rodolfo?", deixou no ar Geraldo Luís.

ET e Rodolfo durante evento no Parque do Carmo em agosto de 1998 Foto: Sebastião Moreira / Estadão

"Vocês não têm ideia do quanto esse cara é inteligente, quanto ajudou o Gugu. Ele continuou ativo. Você olha para ele, tem muito para fazer ainda. Imagina agora o Rodolfo com três colegas de trabalho", valoriza o apresentador sobre o novo colega.

Num primeiro momento, serão cerca de 30 pessoas no auditório do A Noite É Nossa. Geraldo Luís destaca a diferença entre programas "com plateia", que se limitariam a aplausos e risos, e programas "de auditório", com mais participação direta do público.

Scortecci ressaltou que o "tronco" do programa ainda se focará nas entrevistas do apresentador, com reportagens mais "ágeis e curtas" que o de costume.

Em seu novo programa, Geraldo Luís também contará com diversos humoristas, como Claudismar Silva, o 'Silvio Santos Cover', Mução, conhecido por seus trotes, e Caroço. O Anão Marquinhos e sua esposa Juliana também estarão no elenco. "A noite é para rir", opina o apresentador.