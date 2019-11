Geraldo Luís passa mal e precisa ser substituído no 'Balanço Geral'

Geraldo Luís apresentando o 'Balanço Geral'. Foto: Reprodução de 'Balança Geral' (2019) / Record TV

O apresentador Geraldo Luís precisou ser substituído durante o Balanço Geral, da Record TV, após passar mal durante o programa, que é exibido ao vivo, nesta sexta-feira, 1º. Segundo a assessoria da emissora, o motivo teria sido "um mal-estar causado por pressão baixa".

Durante alguns minutos, ele foi substituído por Renato Lombardi, que normalmente é apenas comentarista na atração.

Geraldo Luís "sentiu-se bem para voltar ao programa" e retornou ao estúdio e ao comando do Balanço Geral de São Paulo.

O apresentador ficou à frente do programa até o seu término, que ocorreu por volta das 15h16.

Confira abaixo um vídeo da abertura do programa com a presença de Geraldo Luís no estúdio:

SEXTOU, meu povo! O #BalançoGeral já está no ar e você não pode perder! Acompanhe os principais destaques do dia pic.twitter.com/dvf7bx01nK — Record TV (@recordtvoficial) November 1, 2019

Em outro momento, Renato Lombardi passa a apresentar o Balanço Geral, após saída de Geraldo Luís:

Jovem é atropelado em avenida movimentada e motorista foge. O menino se encontra em estado grave. Veja! #BalançoGeral pic.twitter.com/OfXJmJ1R6f — Record TV (@recordtvoficial) November 1, 2019

Momento do programa ocorrido após a entrada de Lombardi, já com a volta de Geraldo Luís no programa. Questionado pela colega Fabíola Reipert se estava "tudo bem", respondeu: "Graças a Deus!"

#AHoraDaVenenosa já começou e está cheia de fofocas e polêmicas Vem com a gente no #BalançoGeral pic.twitter.com/JKxFhTFUIT — Record TV (@recordtvoficial) November 1, 2019

Confira abaixo a íntegra do comunicado enviado pela assessoria da Record TV ao E+ sobre a ausência de Geraldo Luís no Balanço Geral:

"Geraldo Luis teve um mal-estar causado por pressão baixa, enquanto apresentava o Balanço Geral, mas recuperou-se rapidamente.

Após alguns minutos fora do ar, sentiu-se bem para voltar ao programa.

Renato Lombardi assumiu a apresentação durante sua ausência."