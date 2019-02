‘Geração Xuxa’: apresentadora volta a trabalhar com crianças em novo programa infantil

'Geração Xuxa' estreia em 11 de março. Foto: Instagram/@xuxamenegheloficial

A grande ‘rainha dos baixinhos’ está de volta! Na última quarta-feira, 27, Xuxa Meneghel anunciou que voltará a trabalhar com crianças no novo Geração Xuxa. O programa infantil será exibido no PlayPlus, plataforma de streaming da Record TV.

“Não sei o que está acontecendo com as crianças hoje em dia, na boa. Antes eu chegava e elas lá: ‘Xuxa, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver!’. Hoje, nada!”, diz a apresentadora no início do vídeo em que revela a novidade.

O teaser de divulgação revela o formato do programa. Entrevistas e brincadeiras divertidas com crianças mostram Xuxa tentando entender a nova geração. Artistas também terão espaço no programa, por meio de participações em vídeo. Fábio Porchat e Sabrina Sato, por exemplo, já apareceram no teaser e instigaram a curiosidade do público.

Na legenda da publicação, Xuxa comemorou a estreia do programa, marcada para 11 de março: “Dia 27 de março é meu aniversário, mas estou ganhando um presentão adiantado em poder voltar a ter um programa pra criança!”.

Assista ao vídeo: