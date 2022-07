'Gen V': Spin-off universitário de 'The Boys' ganha título oficial

Nesta sexta-feira, 15, a Amazon Prime vídeo divulgou título e sinopse oficiais do spin-off de 'The Boys'. Foto: Prime Video

Nesta sexta-feira, 15, o spin-off universitário de The Boys teve seu título revelado. De acordo com um vídeo publicado nas redes sociais da série com o novo elenco, o seriado se chamará Gen V.

"Vai ser uma montanha-russa. Cheio de sangue, tripas e tudo mais", declarou Lizzie Broadway, uma das estrelas da produção.

"Super-heróis na faculdade, o que poderia dar errado?", brinca London Thor no vídeo.

Outros atores que estão escalados para a série também aparecem no vídeo, são eles: Chance Perdomo (O Mundo Sombrio de Sabrina), Jaz Sinclair (Cidades de Papel), Shelley Conn (Bridgerton), Maddie Phillips (Caçadoras de Recompensas), London Thor (Shameless), Derek Luh (Shining Vale), Asa Germann (Caviar), Patrick Schwarzenegger (Sol da Meia-Noite), Sean Patrick Thomas (No Balanço do Amor) e o brasileiro Marco Pigossi (Cidade Invisível).

O Prime Video ainda aproveitou o momento para divulgar a sinopse oficial da série: "A série irreverente Gen V é ambientada na única faculdade dos Estados Unidos exclusivamente para jovens-adultos super heróis (administrada pela Vought International). Assim como The Boys, a produção explora as vidas hormonais e competitivas de novos super heróis, colocando à prova os limites físicos, sexuais e morais deles, enquanto concorrem aos melhores contratos para atuarem nas melhores cidades. É um misto de programa universitário e competição feroz -- com todo o humor, sátira e atrevimento de The Boys".