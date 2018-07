Geena Davis fala sobre série 'O Exorcista' e protagonismo feminino na TV

Foto: Divulgação/FOX

Geena Davis, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por O Turista Acidental e conhecida pelos papéis em Thelma & Louise e Grey’s Anatomy, volta à TV na semana que vem com a estreia de O Exorcista.

Com lançamento previsto para a próxima sexta, 23, a série conta a história de uma família aparentemente normal que vive em Chicago. “A princípio não há nada sobrenatural, até a minha personagem decidir que está sentindo uma presença demoníaca na casa e que minha filha precisa de ajuda de um padre”, revela Geena.

A série não é uma reprodução fiel do roteiro do filme. Na adaptação, o pai da família, Henry Rance (Alan Ruck), está se recuperando de uma lesão traumática. A filha mais velha, Katherine (Brianne Howey), vive reclusa e se nega a sair de seu quarto. Sua irmã menor, Casey (Hannah Kasulka), acredita que Katherine está ouvindo ruídos estranhos vindo das paredes de seu quarto. E a mãe, Angela (Geena Davis), está convencida de que uma presença demoníaca está se fortalecendo e crescendo dia a dia na casa.

A expectativa para o lançamento é grande, mas fãs do clássico de 1973 temem que a série não consiga ser tão inovadora quanto o filme - um marco na produção audiovisual de terror. Geena pede que os mais descrentes deem uma chance. “Os fãs do filme precisam ver o primeiro episódio. Muita gente me disse que precisou dormir com as luzes acesas. Estamos esperando um grande impacto.” A própria Geena, que se declara fã do original, confessa que ficou assustada com as cenas.

Foto: Divulgação/FOX

“A ideia de que você pode ser tomado por um espírito mau é algo que tememos. ‘E se alguma coisa viesse e levasse minha habilidade de tomar decisões e ser uma boa pessoa?’” Felizmente (ou infelizmente, para quem gosta de polêmica), nada de sobrenatural aconteceu no set. No entanto, o tema da série não é fruto da imaginação dos criadores. Os dois atores que interpretam os padres Tomás Ortega (Alfonso “Poncho” Herrera) e Marcus Lang (Ben Daniels) chegaram até a conversar com padres que tiveram experiências com exorcismo.

Feminismo. Além de ser fã do filme, a atriz afirma que ficou empolgada com a série quando percebeu que teria um papel desafiador e que valoriza o protagonismo feminino. “E não só isso. Metade dos roteiristas são mulheres, temos mulheres na edição e fazemos questão que metade das pessoas em cenas de multidão sejam mulheres”, relata a atriz, conhecida por lutar pela representatividade feminina nas telas com seu instituto que estuda gênero na mídia. “É na frente e atrás das câmeras que podemos fazer a diferença. Estou muito orgulhosa dessa produção”.

O Exorcista - Estreia sexta-feira, 23/09, às 00h no canal FX