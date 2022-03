‘Gato de Botas 2’: Wagner Moura integra elenco de dubladores; veja trailer

Wagner Moura dará voz ao personagem Lobo Mau em 'Gato de Botas 2'. Foto: Instagram/@pussinboots e @dreamworks

Após mais de dez anos de espera, a sequência de Gato de Botas está próxima. Nesta terça-feira, 15, o primeiro trailer do filme foi divulgado e confirmou novidades na animação. Dentre elas, a participação do ator brasileiro Wagner Moura, que dará voz ao personagem Lobo Mau.

O longa ainda conta com o retorno de Antonio Banderas para dar vida ao protagonista e Salma Hayek como Kitty Patamansa. Outros nomes no elenco incluem Florence Pugh, de Viúva Negra, Olivia Colman, de A Filha Perdida, e Harvey Guillén, de What We Do In The Shadows.

O trailer de Gato de Botas 2: O Último Pedido revela que o personagem enfrentará uma aventura ao perceber que vive sua nona e última vida. A animação foi dirigida por Joel Crawford e Januel Mercado e tem previsão de estreia para 23 de setembro nos cinemas norte-americanos. Confira:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais