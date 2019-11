Gato 'atrapalha' repórter durante gravação de matéria; assista

Vídeo que mostra um gato distraindo o repórter Artur Lira fez sucesso nas redes sociais Foto: Artur Lira/Instagram

O repórter Artur Lira, repórter da TV Paraíba, afiliada da Rede Globo no Estado nordestino, divulgou um vídeo em um gato aparece de surpresa e 'atrapalha' a gravação de uma reportagem na Central de Polícia de Campina Grande nesta quarta-feira, 6.

O repórter compartilhou no seu Instagram o vídeo que mostra o animal aparecendo diversas vezes perto do jornalista, que não conseguiu segurar o riso e fez carinho no felino.

O momento também foi divulgado nos stories da conta oficial da TV Paraíba.

Assista abaixo:

Além do vídeo o repórter postou uma série de stories em sua conta sobre o caso e a repercussão entre seus seguidores. Lira aproveitou para explicar toda a situação e deu as boas-vindas para os novos seguidores que recebeu com a repercussão do vídeo.

“Sorte que isso era gravado, já pensou se fosse ao vivo?”, destacou.

“Ele quer ficar famoso”, brincou Lira quando o gato apareceu novamente enquanto o repórter tentava gravar sua chamada. Algumas pessoas sugeriram que Lira adotasse o animal, mas o repórter comentou que, mesmo com vontade, precisava falar sobre a questão com a mãe.

“Eu gostei do gato. Ele foi tão carinhoso… e eu acho que amor reflete amor e carinho reflete carinho”, afirmou.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais