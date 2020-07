Gata 'invade' entrevista e derruba celular de médico na GloboNews

Gata derruba celular ao vivo durante entrevista na Globo News Foto: Reprodução de Globo News (2020)

Uma gata 'invadiu' uma entrevista ao vivo na GloboNews e derrubou o celular do virologista Amilcar Tanuri, que falava sobre os avanços do coronavírus no Brasil, na tarde deste sábado, 18.

Por volta das 12h55, é possível ver a orelha do felino aparecendo ao fundo da imagem. Por conta das medidas de isolamento social, o médico falava por meio de chamada de vídeo em sua casa. Pouco depois, é possível ver a gatinha passando a cabeça à frente da tela e derrubando o aparelho.

"Desculpa. Houve uma queda aqui no celular. A culpa é da minha gata", afirmou Amilcar, que foi respondido pelo apresentador da Globo News Erick Bang: "É, eu percebi. Uma participação especial aí!". Os dois deram risada com a situação inusitada.

O virologista continuou a brincadeira: "Ela fica aqui do meu lado o tempo inteiro, é minha 'assistente'". "Uma cinegrafista aí né? Enfim... A gente volta a conversar daqui a pouquinho, até já", continuou o apresentador, com o médico saindo de cena.

Confira o momento abaixo: