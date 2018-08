Garotinhos vencem reality com cover de Nicki Minaj, Ariana Grande e Jessie J; assista

Francis, Mackie e Kiefer: os TNT Boys e suas caracterizações como Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj. Foto: YouTube / @Your Face Sounds Familiar

O trio TNT Boys, composto por três garotos filipinos, Francis, Mackie e Kiefer, ganhou um prêmio no reality show local Your Face Sounds Familiar Kids, exibido pela ABS-CBN, e chamou atenção do mundo por uma apresentação imitando Ariana Grande, Nicki Minaj e Jessie J.

Os três garotos levaram a segunda edição do programa com uma apresentação final da música Bang Bang, estrelada pelo trio de cantoras. A transmissão ocorreu no último domingo, direto do Teatro da Universidade das Filipinas, em Quezon.

Eles conquistaram o prêmio de 1 milhão de pesos filipinos, o equivalente a R$ 74 mil após diversas outras apresentações, homenageando artistas como Beyoncé, Mariah Carey, Bee Gees e ABBA.

O programa é semelhante ao Show dos Famosos do Domingão do Faustão: os participantes precisam se caracterizar e cantar como artistas consagrados. No caso da edição kids, apenas crianças podem participar.

Confira o vídeo da apresentação abaixo:

Ka-face na, ka-sound pa! Grand winner ang TNT Boys sa Your Face Sounds Familiar Kids Season 2 pic.twitter.com/5o1N6gSG4o — ABS-CBN News Showbiz (@ABSCBN_Showbiz) 19 de agosto de 2018

Assista outras apresentações do TNT Boys no decorrer do programa:

Destiny's Child (Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams)

Mariah Carey e Boys II Men

Bee Gees

ABBA

caramba eu to mt chocada com tnt boys q talento — mabel (@eaemabel) 20 de agosto de 2018

Comecei o dia assistindo a performance de bang bang dos tnt boys e chocado — policial disfarçado (@leoprocopioflz) 20 de agosto de 2018

