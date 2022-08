‘Garfield’: Chris Pratt dará voz ao gato laranja no longa que chega aos cinemas em 2024

Garfield é um personagem criado por Jim Davis. Foto: Nickelodeon/Divulgação

Um dos gatos mais famosos das tirinhas mundiais ganhará um novo filme. Garfield chegará aos cinemas com a voz de Chris Pratt. O longa, que será inspirado no personagem de Jim Davis, chega às telonas nas salas dos Estados Unidos em 16 de fevereiro de 2024 e terá a produção assinada pela Columbia Pictures, com distribuição da Sony.

O filme terá roteiro de David Reynolds, de Procurando Nemo e direção de Mark Dindal, de O Galinho Chicken Little. O ator Samuel L. Jackson fará a a voz de um novo personagem, o pai de Garfield, Vic.

Garfield foi originalmente criado como um personagem de tirinhas de jornal em 1978, por Jim Davis. O gato roliço e preguiçoso costuma protagonizar histórias onde causa problemas ao seu dono, Jon Arbuckle. O felino, que adora lasanha e odeia as segundas-feiras, tem um estilo de vida preguiçoso e um irmão canino, o beagle Odie. A tirinha se tornou sucesso mundial e já foi adaptada diversas vezes para desenhos e filmes.

No cinema, Bill Murray foi a última voz do felino laranja em dois filmes que foram lançados em 2004 e 2006.