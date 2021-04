'Ganhei coisas que o dinheiro não compra', declara Caio para Ana Maria Braga ao sair do 'BBB 21'

Caio, décimo primeiro eliminado do 'BBB 21', participou de café da manhã com Ana Maria Braga Foto: Instagram/@anamaria16/@bbb

Com 70,22%, Caio foi o eliminado do Big Brother Brasil 21. Quem disputou a berlinda com ele foi Fiuk, 27,99%, e Gil do Vigor, com 1,79%. Ao todo, 62.170.477 telespectadores votaram no paredão desta terça-feira, 20.

Na manhã desta quarta, 21, ele participou do tradicional café da manhã com a Ana Maria Braga, no Mais Você.

"Esse sentimento é muito novo, nessa proporção. Eu sempre tive esse sentimento mesmo fora da casa. Quando cheguei aqui, vi tantas coisas que eu poderia ter feito a mais, foi crescendo mais esse amor. Realmente amo muito mais elas hoje do que quando eu entrei aqui (sic). Ganhei coisas que o dinheiro não compra, esse carinho a mais", declarou ao falar da família.

No discurso de eliminação, Tiago Leifert deu a entender que, para estar no BBB, não dá para ficar com o pensamento fora da casa: "Não dá pra jogar falando que você tem uma vida lá fora. Não dá pra você ficar dizendo o tempo inteiro pro público que você tá com um pé aí dentro e outro lá fora". Ao longo do programa, o participante sempre mencionava a esposa e as filhas que o aguardavam em casa. Também ameaçou abandonar o jogo diversas vezes. Ana Maria Braga mostrou um vídeo do instante em que Caio reencontrou a esposa, em um hotel, após a saída do reality.

A apresentadora do Mais Você também colocou, ao vivo, o Rodolffo, o melhor amigo de Caio no Big Brother Brasil 21. Antes disso, o sertanejo deu spoiler nas redes sociais.

Mimos cadolffo no MAIS VOCÊ ,Genteeee o Rod vai participar ao vivo ️️️️️ pic.twitter.com/jmK5KBWLCC — Rodolffo_Meu burrinho favorito (@rodolffo_b) April 21, 2021

Os dois conversaram e se emocionaram ao relembrar a amizade. No Twitter, os internautas comentaram.

CAIO NO MAIS VOCE é sobre isso amizade vai além do que qq prêmio #Cadolffo pic.twitter.com/P2YbJwBKJA — Rodolffo_Meu burrinho favorito (@rodolffo_b) April 21, 2021

Passando o reprise do Rodolffo e Caio na Ana Maria Braga kkkkkk mt bom — dadu (@Eddu_Arda22) April 21, 2021

Rodolffo apareceu no Mais Você ao lado de Israel, a dupla sertaneja dele. Ambos estão há mais de um mês com a música Batom de Cereja, um dos ritmos cantados pelos participantes do Big Brother Brasil 21.

