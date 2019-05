‘Game of Thrones’: última temporada é série de TV mais vista dos últimos anos

Jon Snow (Kit Harington) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) em cena da 8ª temporada de 'Game of Thrones'. Foto: HBO / Divulgação

A 8º e última temporada de Game of Thrones estreou dia 14 de abril e já ultrapassou a média global de audiência de todas as séries de TV lançadas nos últimos quatro anos, de abril de 2015 a abril de 2019. Os dados são da empresa de análise de conteúdo televisivo Parrot Analytics, em parceria com o Guinness World Records.

O editor-chefe do Guinness, Craig Glenday, informou no site oficial da editora que "não há surpresas" em ver o sucesso da série e acredita que Game Of Thrones "vai continuar quebrando recordes até o episódio final". Vale ressaltar que o recorde da série superou as suas próprias temporadas anteriores.

A HBO informou ao Guinness que 17,4 milhões de pessoas assistiram ao primeiro episódio no canal e nos serviços de streaming HBO Go e HBO Now. Além disso, o vice-presidente de marketing da Parrot Analytics, Samuel Stadler, afirma que a demanda por dia de estreia da trilogia tem sido mais forte nos Estados Unidos, Reino Unido e França.

