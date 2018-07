Game of Thrones só terá mais duas temporadas

Cena do personagem Jon Snow de Game Of Thrones Foto: Divulgação

Os fãs de Game Of Thrones já podem se preparar para o fim da série. De acordo com um de seus criadores, David Benioff, a série terá apenas mais duas temporadas.

"Desde o início, nós falávamos sobre fazer isso em 70 ou 75 horas, e é nisso que nós devemos terminar. Temos pensado em ter mais duas temporadas. ", revelou o diretor em entrevista ao site Deadline.

Ele também salientou que não pretende enveredar pelo caminho da 'encheção de linguiça' ao qual muitas séries de sucesso se submetem: "Nós queríamos que fosse uma história gigante, sem precisar prolongá-la por 10 horas extras porque as pessoas continuam assistindo"

Daniel Weiss, o outro diretor, também falou sobre os principais desafios que vem enfrentando após a série ter 'ultrapassado' os livros de George RR Martin."Após muitos anos escrevendo sobre os personagens do mundo de George, nós tivemos que nos tornar capazes de andar com os próprios pés. Ele nos deu um presente incrível com os mais fantásticos personagens que já vi em qualquer livro. Se não estivéssemos aptos a seguir com isso, não seríamos as pessoas certas para comandar o programa", refletiu.