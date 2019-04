'Game of Thrones': Roteirista lista episódios para assistir antes da 8ª temporada

Posteriormente, vieram outros trabalhos, como no filme 'Pompeia' e a dublagem do personagem Eret em 'Como Treinar O Seu Dragão'. Kit Harrington também vive o personagem principal do recente 'The Death and Life of John F. Donovan'. Em junho de 2018, casou-se com Rose Leslie, atriz que conheceu durante as gravações de 'Game of Thrones'.

Foto: Reprodução de 'The Death and Life of John F. Donovan' (2018) / Les Films Séville