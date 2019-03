‘Game of Thrones’: HBO escondeu trono no litoral do Ceará

Cena de 'Game of Thrones'. Foto: Helen Sloan/HBO

A HBO espalhou, recentemente, seis tronos da série Game of Thrones ao redor do mundo, e um deles foi encontrado no domingo, 24, em Beberibe, no litoral do Ceará.

Esse é o quarto trono achado pelos fãs. Os demais estavam em Björkliden, na Suécia, em um castelo da Espanha e na floresta de Puzzlewood, no Reino Unido.

A HBO confirma que o quinto e o sexto trono não estão no Brasil.

A iniciativa faz parte da campanha #ForTheThrone e a HBO criou um vídeo 360º mostrando um dos lugares onde o item se encontra. Assista: