‘Game of Thrones’: HBO e Columbia Records anunciam álbum inspirado na série

Álbum 'For The Throne' traz músicas inspiradas em 'Game of Thrones.

Para celebrar a temporada final de Game of Thrones, a Columbia Records e a HBO anunciaram o álbum For The Throne. O projeto traz músicas inspiradas na série de sucesso, que estreia sua oitava e última temporada no próximo domingo, 14.

Esta é a primeira vez que a HBO faz parceria com uma grande gravadora para trabalharem em uma trilha sonora especificamente para a série.

O álbum contará com com músicas inéditas de grandes nomes, como A$AP Rocky, Ellie Goulding, Mumford & Sons, SZA, The Lumineers, The Weeknd, Travis Scott, Ty Dolla $ign, entre outros artistas.

For The Throne será lançado globalmente no dia 26 de abril, mas já está disponível para pré-venda em 11 edições diferentes em vinil. Nove capas representarão cada casa da série, uma representará o fogo e o gelo, e uma em versão tradicional. As músicas também estarão disponíveis nas plataformas digitais.

Álbum será lançado no dia 26 de abril em 11 edições diferentes em vinil. Foto: Divulgação / Sony Music

