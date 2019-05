'Game of Thrones': HBO divulga novas imagens do último episódio da 8ª temporada

Tyrion Lannister (Peter Dinklage) em cena do 6º e último episódio da 8ª e última temporada de 'Game of Thrones'. Foto: HBO / Divulgação

O último episódio da 8ª e última temporada de Game of Thrones teve duas novas imagens divulgadas pela HBO nesta quarta-feira, 15.

Nas fotos, é possível ver os personagens Tyrion Lannister (Peter Dinklage) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) em duas cenas.

Na última segunda-feira, 13, horas após a exibição do 5º e penúltimo episódio de GoT, um teaser com o episódio final da série foi divulgado pelo canal. Pouco depois, também foi liberado o trailer do documentário Game of Thrones: The Last Watch.

Confira abaixo as imagens do 6º e último episódio de Game of Thrones divulgadas pela HBO e, em seguida, o teaser do capítulo final e o trailer do documentário sobre a série:

Cena do último episódio da última temporada de 'Game of Thrones' divulgada pela HBO. Foto: HBO / Divulgação

Tyrion Lannister (Peter Dinklage) em cena do 6º e último episódio da 8ª e última temporada de 'Game of Thrones'. Foto: HBO / Divulgação

Relembre a última temporada de Game of Thrones

O último episódio da última temporada de Game of Thrones vai ao ar no próximo domingo, 19 de maio. Aproveite para relembrar as cinco grandes traições políticas em GoT, as 10 mortes mais importantes e brutais e os momentos mais marcantes da série.

Confira abaixo tudo o que aconteceu nos episódios anteriores da última temporada (Atenção: evidentemente, há spoilers em todos os links!).

5º episódio da 8ª temporada de Game of Thrones.

4º episódio da 8ª temporada de Game of Thrones.

3º episódio da 8ª temporada de Game of Thrones.

2º episódio da 8ª temporada de Game of Thrones.

1º episódio da 8ª temporada de Game of Thrones.

