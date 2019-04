‘Game of Thrones’ ganha playlist no Spotify com 'respostas' para última temporada da série

8ª temporada de 'Game of Thrones' estreia em 14 de abril. Foto: Divulgação/HBO

O Spotify se uniu aos criadores de Game of Thrones e criou uma playlist para celebrar a 8ª e última temporada da série, que estreia no próximo domingo, 14.

Batizada de “Game of Thrones: The End is Coming” (‘o fim está vindo’, em português), a playlist reúne 50 canções compiladas pela plataforma em parceria com os roteiristas e produtores David Benioff e DB Weiss.

Em entrevista ao site For The Record, eles disseram que as "respostas" para o fim da série estão escondidas nas músicas da playlist. “Estávamos procurando por músicas que nos fizeram sentir o que a série nos fez sentir”, disseram.

De acordo com dados do Spotify, as trilhas sonoras e playlists relacionadas à Game of Thrones somam mais de 380 milhões de reproduções na plataforma. O Brasil ocupa a 6ª posição entre os países com maior número de streams.

Ouça a playlist abaixo:

