'Game of Thrones': Falha em serviço de streaming faz HBO liderar reclamações

Emilia Clarke no papel de Daenerys Targaryen em 'Game of Thrones'. Foto: HBO via AP

Os episódios da tão aguardada última temporada de Game of Thrones não estão sendo aproveitados por alguns espectadores. Neste domingo, 5, fãs da série voltaram a reclamar na internet que não estavam conseguindo assistir à trama pela HBO GO, plataforma de streaming do canal.

Durante a transmissão do terceiro episódio, em 28 de abril, a HBO Brasil liderou o ranking de empresas que mais receberam reclamação naquele dia no site Reclame Aqui.

Segundo levantamento do serviço, foram 698 reclamações registradas somente na noite da exibição, 63% a mais do que o mês todo, que somou mais de 420 queixas do dia 1º até 27 de abril.

Assim como naquele dia, neste último domingo os espectadores reclamaram que o serviço de streaming do canal estava fora do ar ou que estava travando.

O Reclame Aqui informou que desde a estreia da nova temporada de GoT, os acessos da página da HBO Brasil no site aumentaram consideravelmente. No dia 14 de abril foram 7.026 acessos, dia 21, 4.324 e no dia 28 foram mais de 18,3 mil.

Confira a reação de algumas pessoas sobre as falhas no serviço da HBO GO:

#HBOGO eu quero meu EP 04!! Vamos linda liberar essa negócio logo. É quase 40 reais para um desserviço. pic.twitter.com/WOBwmXIpAA — Hermenegildo T. Neto (@HermenegildoTN2) 6 de maio de 2019

Quase 40,00 em um serviço que não funciona! É o pior streaming do mundo que fala? #HBOGO — Maria que não vai com as outras (@Mariaaxmiranda) 6 de maio de 2019

Todo domigo ela faz tudo sempre igual as 22h da noite: tenta assistir GoT sem sucesso pela #hbogo. pic.twitter.com/7vkPvGwChj — XARE (@cmsasak) 6 de maio de 2019

VEJA TAMBÉM: Os atores e seus respectivos personagens de Game of Thrones