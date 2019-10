'Game of Thrones': Emilia Clarke revela quem esqueceu o copo de café na mesa

Copo de café da rede Starbucks aparece em episódio de 'Game of Thrones' Foto: Reprodução HBO

A oitava e última temporada de Game of Thrones, da HBO, cometeu várias gafes ao longo dos seus seis episódios. Um dos mais marcantes foi exibido no quarto: um copo de café do Starbucks esquecido sobre a mesa.

Emilia Clarke, que interpretou Daenerys Targaryen, revelou o verdadeiro culpado pelo item deixado ali: o ator Conleth Hill, que deu vida ao Varys, a Aranha. Em entrevista ao The Tonight Show, de Jimmy Fallon, ela disse que "foi ele mesmo que admitiu".

"Nós tivemos uma festa antes do Emmy, e Conleth veio para perto de mim e disse: 'Emilia, eu preciso te contar uma coisa. O copo de café era meu'", disse a mãe dos dragões, arrancando risos do público.

"Ele [Hill] disse: 'Eu acho que fui eu, me perdoe. Eu não queria dizer nada, porque estava todo mundo achando que foi você'", continuou a atriz.

Lorde Varys (Conleth Hill) Foto: Helen Sloan/HBO

A revelação ocorreu logo após o apresentador do talk show mostrar um trecho de sua entrevista com a atriz Sophie Turner, que viveu Sansa Stark. "O copo está na frente de quem? Emilia Clarke", acusou na época.

Emilia, porém, ressalta que a confissão de Hill pode não ser tão verdadeira assim, já que "ele poderia estar bêbado", brincou. "Eu acho que foi sim".

Veja o vídeo:

Para quem sente saudade de Game of Thrones, é bom ficar atento à nova série derivada da franquia: House of the Dragon, que deve ser lançada no serviço de streaming HBO Max, que chega aos Estados Unidos em maio de 2020.

Inspirada no livro Fogo & Sangue, também escrito por George R. R. Martin, a série se passará 300 anos antes dos acontecimentos da série original e vai focar na história da família Targaryen.