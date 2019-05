'Game of Thrones': Dez personagens, vivos e mortos, para recordar

Cena da quarta temporada de 'Game of Thrones'. Foto: Macall B. Polay/HBO via The New York Times

Apesar da insatisfação do público com a oitava temporada de Game of Thrones, as mortes ao longo de toda a série têm sido uma das chaves para o engajamento dos fãs.

Com tantos acontecimentos, os personagens se transformaram, surpreenderam ou decepcionaram quem acompanha a trama com afinco. Muitos deixaram sua marca e neste domingo, 19, as verão quem será digno de sentar no Trono de Ferro.

A seguir, confira dez personagens, vivos ou mortos, que mais se destacaram na saga da HBO. Alerta: contém spoilers do capítulo cinco da oitava temporada.

Daenerys Targaryen

Daenerys Targaryen, de 'Game of Thrones', interpretada por Emilia Clarke. Foto: Helen Sloane/HBO

Os fãs da série viram como a garota de aparência angelical se tornou a Mãe dos Dragões e sucumbiram à história de uma mulher que se fez sozinha. Sua recente transformação em assassina em massa enfureceu os seguidores, que sempre perdoaram seu lado sombrio. Ela personifica com perfeição a fórmula da violência, vingança, família, intrigas, guerra e sexo que torna a saga de George R. R. Única. E aconteça o que acontecer neste domingo, 19, a personagem é, para muitos dos fiéis seguidores da saga, a legítima herdeira do trono.

Jon Snow

Jon Snow, de 'Game of Thrones', interpretado por Kit Harington. Foto: HBO/Divulgação

Se Daenerys personifica a mulher que se fez por si mesma, ele é o arquétipo do homem de bom coração e grandioso destino. Embora não tenha mostrado grandes habilidades para a guerra, é um dos personagens mais queridos pelo público e um dos favoritos para sentar-se no Trono de Ferro.

Tyrion Lannister

Tyrion Lannister, 'Game of Thrones', interpretado por Peter Dinklage. Foto: HBO/Divulgação

Sua inteligência o salvou em inúmeras ocasiões de morrer e seu bom caráter o fez se destacar por algo mais do que seu físico em uma família sanguinária um pouco disfuncional. Seu personagem é um dos mais carismáticos da saga e certamente perseguirá Peter Dinklage pelo resto de sua vida.

Cersei Lannister

Cersei Lannister, de 'Game of Thrones', interpretada por Lena Headey. Foto: Helen Sloan/HBO

A matriarca dos Lannister é uma personagem sem escrúpulos que, ainda assim, faria qualquer coisa por seus filhos. É um dos personagens que mais despertaram ódio entre os seguidores da saga, morreria antes de 'dar seu braço a torcer' e assim parece que tem sido até o final.

Jaime Lannister

Jaime Lannister, de 'Game of Thrones', interpretado por Nikolaj Coster-Waldau. Foto: Helen Sloan/HBO.

Sua transformação cativou seus detratores: de manter um relacionamento incestuoso com sua irmã e atirar crianças pela janela, ele se torna um nobre cavaleiro (e amante) de Brienne, um enredo invejável que lhe permitiu mudar seu papel de vilão para um homem de bem.

Arya Stark

Maisie Williams no papel de Arya Stark, em 'Game of Thrones'. Foto: HBO/Divulgação

A garota com gestos 'masculinizados' da primeira temporada se transforma em uma das mais habilidosas assassinas e salva todo mundo do Rei da Noite. Entre seus mil rostos, está a irmã que tenta proteger a família em busca de vingança pela morte do pai. O último capítulo parece reservar um papel especial para ela.

Sansa Stark

Sansa Stark, de 'Game of Thrones', interpretada por Sophie Turner. Foto: HBO/Divulgação

A boa moça dos primeiros capítulos tornou-se uma justa e sensata rainha de Winterfell, depois de passar pelo mais terrível dos pesadelos. Ela sobreviveu a Cersei, Joffrey e Meñique e, ao longo do caminho, ganhou a astúcia e inteligência para se tornar um dos personagens mais respeitados.

Eddard 'Ned' Stark

Eddard 'Ned' Stark, de 'Game of Thrones', interpretado por Sean Bean. Foto: Nick Briggs/HBO

Ele foi o personagem que mais carga tinha na trama e desapareceu no meio da primeira temporada, dando o tom do que seria a série. O personagem justo marcou os filhos e sua morte inesperada, nas mãos do sociopata Joffrey Lannister, é o gatilho para a eclosão da guerra.

Petyr Baelish, Littlefinger

Petyr Baelish, de 'Game of Thrones', interpretado por Aidan Gillen. Foto: Helen Sloan/HBO

O elaborador de intrigas mais brilhante de Game of Thrones teve um fim trágico nas mãos de Sansa e Arya para o deleite do público. No caminho, ele permaneceu um dos vilões mais sombrios e um forte candidato a ocupar o Trono de Ferro.

Hodor

Hodor, de 'Game of Thrones', interpretado por Kristian Nairn. Foto: Helen Sloan/HBO

O popular gigante sempre foi um homem de poucas palavras, mas sua afabilidade cativou o público em geral e um personagem que parecia sem graça se tornou, com sua morte épica, um elemento fundamental da trama com um nome que será lembrado por todos os fãs da saga.