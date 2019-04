'Game of Thrones': castelo está sendo vendido a R$ 2,6 milhões

Por anos, os fãs de 'Game of Thrones' ficaram se perguntando a razão do simpático Hodor (Kristian Nairn) só falar 'Hodor'. Poucos esperavam que fosse por uma razão tão chocante. Quando Hodor, Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) e Meera Reed (Ellie Kendrick) estavam fugindo dos Caminhantes Brancos, no quinto episódio da 6ª temporada de 'Game of Thrones', a ordem para Hodor segurar a porta ('hold the door') enquanto Brian e Meera fugiam reverberou no passado por conta dos poderes psíquicos do caçula Stark e fez com que o jovem Hodor entrasse em convulsão, repetindo a ordem incessantemente. O 'hold the door' foi decaindo até virar 'hodor'.

Foto: Reprodução de 'Game of Thrones' / HBO