'Game of Thrones': 8ª temporada terá menos episódios, mas eles serão mais longos

A sétima temporada terá menos episódios, e a oitava (e última) também deve seguir o mesmo padrão. Foto: Helen Sloan/HBO

A sétima temporada de Game of Thrones estreia em duas semanas, e, com isso, a série se aproxima cada vez mais de seu fim. A nova fase vai contar com apenas seis episódios, diferentemente das outras temporadas, que contaram com dez. Entretanto, os produtores têm notícias para animar os fãs.

Uma delas já havia sido anunciada: a nova temporada terá os episódios mais longos já vistos até agora, com alguns durando até 81 minutos. Para fins de comparação, o último episódio da sexta temporada teve 68 minutos.

Mas não para por aí: na oitava e última temporada, a duração deve ser mais longa ainda, aproximando-se à duração de um filme - ao menos é o que indicou a produtora de som da série, Paula Fairfield, durante o Con Of Thrones, evento realizado em Nashville no último fim de semana.

A oitava temporada vai contar com seis episódios também, mas os produtores estão considerando fazer de cada episódio um filme, com cerca de 1h20 de duração. A soma de tempo dos episódios, portanto, será praticamente a mesma de uma temporada com dez capítulos.

A sétima temporada estreia no dia 17 de julho, assista ao trailer: